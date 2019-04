Beckstein: "Ein Ersatzspieler beim Club verdient mehr als die Kanzlerin"

Heißt das also auch, dass der Nürnberger seinen Minderwertigkeitskomplex abgelegt und ein stärkeres Selbstbewusstsein entwickelt hat?

Das einst signifikante Benachteiligungsgefühl ist deutlich weniger geworden. Natürlich ist es tendenziell immer noch so: Wenn in München etwas halbwegs ordentlich ist, dann wird es gleich als Weltspitze hochgejubelt. Und wenn in Franken etwas wirklich sensationell ist, dann heißt es gerade mal: Passt schon. Dennoch: Unser Selbstwertgefühl ist deutlich gestiegen. Wir wissen es zu schätzen, hier zu leben. Nürnberg ist lebenswert und liebenswert und auch deutlich billiger. Für den Preis einer Wiesn-Maß bekomme ich in Nürnberg am Sonntag in einem Lokal ein komplettes Mittagessen. Inklusive Bier.

Beckstein: "Am Ende haben die Bayern-Fans mir sogar Beifall geklatscht"

Stimmt es eigentlich, dass Sie in Ihrer Zeit als Ministerpräsident den FC Bayern nach einer Meisterschaft nicht offiziell empfangen wollten?

Ich wollte, dass meine Stellvertreterin Christa Stevens den Empfang gibt, weil ich auch dachte, die Bayern-Fans würden mich als Clubberer nicht akzeptieren. Da muss ich aber das hohe Lied auf Hoeneß und Rummenigge singen, die ihren Fans gegenüber gesagt haben: "Klar ist der Beckstein lebenslang Club-Fan, aber ihr wollt ja selbst, dass man einem Verein ein Leben lang treu ist." Am Ende haben die Bayern-Fans mir sogar Beifall geklatscht.

Wie fanden Sie denn den denkwürdigen Auftritt von Hoeneß und Rummenigge bei der Pressekonferenz im Oktober?

Das war sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, ich habe aber gerade vor Hoeneß großen Respekt, ohne ihn wäre der Aufstieg des FC Bayern zu einer europäischen Spitzenmannschaft nicht möglich gewesen. In meiner Zeit als für die Verkehrsplanung zuständiger Innenminister habe ich ja den Bau der Allianz Arena mitbegleitet und hielt das Projekt erst für völlig unrealistisch. Aber mit welcher Energie die Bayern das vorangetrieben und umgesetzt haben, war schon enorm.

Beckstein: "Ein Ersatzspieler beim Club verdient mehr als die Kanzlerin"

Dennoch gilt vielen Fans die Arena als zu steril, als Sinnbild des Hochglanzprodukts Fußball, der sich von der Basis entfernt hat.

Dass der Fußball inzwischen überkommerzialisiert ist, wird man nicht mehr ändern können, allein die Ablösesummen im dreistelligen Millionenbereich verstehen die Fans doch nicht mehr. Ich war neulich bei der Hauptversammlung vom Club, da wurde über die Gehälter von Politikern geschimpft. Ich habe mir dann erlaubt zu sagen, dass ein Ersatzspieler beim Club mehr Gehalt kriegt als die Kanzlerin. Da war dann Ruhe. Die Allianz Arena ist nun einmal der FC Bayern und damit die große weite Welt. Wir haben dafür das Max-Morlock-Stadion, da esse ich in der Pause meine Drei im Weggla und treffe Freunde und Bekannte.

Sie sagten einmal, der 1. FC Nürnberg sei Deutschlands erfolgreichster Verein.

Ja, weil wir schon acht Mal aufgestiegen sind.

Das aber auch nur deswegen, weil Sie davor acht Mal abgestiegen sind.

Das verdränge ich.

Und wenn Sie jetzt das neunte Mal absteigen?

Dann nur aus dem Grund, damit wir im nächsten Jahr unsere Spitzenposition als Rekordaufsteiger verteidigen und die Führung ausbauen. Wenn wir absteigen, denken wir gleich wieder an den Aufstieg. Das ist nicht schlimm. Wir sind das ja schon gewöhnt.

