Karriereplanung in der Corona-Krise

Nach Jahren im Jugendbereich auf Schalke und bei Hannover 96 sind Sie letzten Sommer zum Regionalligisten SV Heimstetten gewechselt. Kann ein Beckenbauer nur in Bayern fußballerisch glücklich werden?

Es war auch ein Grund, dass ich näher bei meiner Familie sein wollte. In Hannover hätte ich mit der Zweiten Mannschaft Regionalliga gespielt. Dass ich gewechselt bin lag eher an 96. Ich war nicht mehr zufrieden dort.