Beatrix Zurek: Das sind die Mieter-Fragen in der Corona-Krise

Inwiefern?

Wer jetzt eine Wohnung anmietet, sollte schauen, ob die Mietpreisbremse gilt. Denn die gilt auch für möblierte Wohnungen. Nur der Neubau ab 1. Oktober 2014 ist ausgenommen.

Wie bekommen Sie die aktuelle Notlage der Mieter beim Mieterverein zu spüren?

Es geht plötzlich weniger um die Frage, ob meine Betriebskostenrechnung zu hoch ist – sondern mehr um wirklich existenzielle Fragen. Zu Corona und Miete erreichen uns aktuell sehr vielfältige Themen.

Zum Beispiel?

Was passiert, wenn ich meine Wohnung gekündigt habe? Wie muss ich eine Wohnungsübergabe regeln? Oder: Welche Rechte habe ich, wenn ich wegen Corona nicht einziehen kann?

Erwarten Sie bald viele Fälle von Mietern, die rausgeschmissen wurden, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten?

Ab dem Frühsommer erwarten wir die durchaus. Hier kommt es aber auch drauf an, was auf Bundesebene in Sachen Hilfen nun entschieden wird.

Ihr erster Tipp für Mieter, die das befürchten?

Haben Sie keine falsche Scheu, sondern sprechen Sie zunächst mit Ihrem Vermieter über Ihre Probleme, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken. Es gibt auch in München ganz viele vernünftige Vermieter, die Verständnis zeigen werden und mit Ihnen eine Lösung finden.

Der Mieterverein München ist auch in der Corona-Krise weiterhin für Münchens Mieterinnen und Mieter da. Derzeit finden Gespräche allerdings nicht persönlich, sondern ausschließlich telefonisch, per Mail oder über das Onlineberatungsportal auf www.mieterverein-muenchen.de statt.

