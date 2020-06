Können Sie einen Ausblick geben, wann und wie die neue Saison starten kann?

Das diskutieren wir gerade alles mit den Klubs. Klar ist aber, dass Geisterspiele nur etwas für diese Notsituation sind und definitiv kein Dauerzustand. Wir möchten die neue Saison auch eigentlich nicht mit Geisterspielen wieder anfangen. Wir müssen im Prinzip schon bei Saisonbeginn wieder zumindest mit einem gewissen Teil an Zuschauern spielen. Daran arbeiten wir. Aber das liegt ja nicht in unserer Hand und ist am Ende auch nicht unsere Entscheidung.

Das Ausland schaut genau auf die BBL

Das internationale Interesse am Finalturnier ist groß. Von wem wurden Sie konkret angesprochen?

Gerade die europäischen Basketballligen und auch die Fiba (Welt-Basketballverband, d. Red.) haben uns kontaktiert. Wir geben unsere Erfahrungen gerne weiter. Wir hatten am Mittwoch eine Telefonkonferenz der europäischen Ligen, da wurde ich gebeten, diese Erfahrungen ein wenig zu skizzieren. Da gab es viele Nachfragen. Ich kann mir schon vorstellen, dass unser Konzept eine Vorlage sein kann.

Wie finden Sie das Konzept der NBA, die in ähnlicher Turnierform in Disney World in Florida weiterspielen möchte?

Das ist im Prinzip dasselbe wie bei uns, nur größer. Wir haben 250 Leute in der Blase der aktiven Zone, in der NBA sind das 1600. Da habe ich schon Respekt davor.

Abschließend: Wie sieht Ihr Geheimtipp für den kommenden BBL-Champion aus?

Es ist ein heißes Format. Am Ende wird es auch auf die Kraft ankommen. Alle zwei Tage ein Spiel mit zunehmender Ermüdung und gleichzeitig steigender Intensität. Es ist auch die Frage, wer hier verletzungsfrei durchkommt und wer am Ende die nötige Power und Tiefe hat.

