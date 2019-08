Wie verfolgen Sie die Debatte um die unterschiedliche Bezahlung im Frauenfußball im Vergleich zu den Männern? Geht es dabei nur um den finanziellen Aspekt?

Ich spiele hauptsächlich Fußball, weil es meine Leidenschaft ist. Die finanzielle Situation ist natürlich um einiges schwieriger als bei den Männern. Bei einigen Vereinen aus der Bundesliga gibt es Spielerinnen, die täglich zur Arbeit gehen müssen, was es schwierig macht, sich immer auf den Fußball zu konzentrieren. Falls es irgendwann in der Liga ausnahmslos Profis geben würde, hätte das eine automatische Qualitätssteigerung zur Folge. Das wäre auch der Schritt in die richtige Richtung. Ich vergleiche uns weniger mit den Männern, sondern eher mit den Frauen in anderen Sportarten, denn da geht es uns im Vergleich schon gut.