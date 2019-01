Lucic: "Müssen unsere Ups und Downs minimieren"

Mit welchen Erwartungen gehen Sie jetzt in das Heimspiel am Abend (20.30 Uhr) gegen Euroleague-Tabellenführer Fenerbahce Istanbul?

Die Halle ist ausverkauft, ich erwarte auch viele türkische Zuschauer. Sie werden Fenerbahce in unserer Halle sicher lautstark unterstützen. Fener ist eines der besten, wenn nicht aktuell sogar das beste Team in Europa. Sie haben mit Zeljko Obradovic einen großen Trainer, der jedem Team, das er trainiert, die Final-Four-Teilnahme garantiert. Die Mannschaft spielt schon sehr lange zusammen und in dieser Saison einfach großartigen Basketball. Sie sind mit Sicherheit der klare Favorit. Aber wir haben in Istanbul ein sehr gutes Spiel gegen sie gezeigt. Das gibt uns schon ein bisschen Mut und Hoffnung, dass wir sie hier in München jetzt vielleicht überraschen können.