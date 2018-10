Alex King schwärmt von Derrick Williams

Wie war Ihr Eindruck von Ihrem neuen Teamkollegen Derrick Williams in seinen ersten Spielen für Bayern? Gegen Bonn erzielte er 20 Punkte.

Man sieht, dass er noch an vielen Baustellen arbeiten muss. Vor allem offensiv ist er aber natürlich eine Kanone. Seine Athletik bringt unserer Mannschaft sehr viel. Er muss weiter trainieren, zum Beispiel an den Spielzügen und der Verteidigung arbeiten. Das macht er aber auch sehr hart. Er redet sehr viel, sucht häufig Kontakt zu seinen Mitspielern, ist bemüht darum, sich schnell hier zu integrieren. Und so wird er von Tag zu Tag besser.

Ist das Spiel am Donnerstagabend (20.30 Uhr) gegen Baskonia Vítoria Gasteiz nun eins, an dem man ein wenig ablesen kann, in welche Richtung es für Bayern in der Euroleague gehen wird?

Sie haben jedenfalls genau wie wir bisher ein Spiel gewonnen und zwei verloren. Es wird ein guter Test für uns gegen eine sehr junge und talentierte Mannschaft. Spanische Teams sind immer sehr lauffreudig. Da werden wir uns gut darauf vorbereiten müssen. Außerdem ist der Klub ja in diesem Jahr auch Ausrichter des Final-Four-Turniers. Das ist sicher zusätzliche große Motivation für sie.

Haben Sie sich schon bei Danilo Barthel über Johannes Voigtmann, Baskonias Center, mit dem er lange gemeinsam in Frankfurt spielte, erkundigt?

Ich habe Voigtmann ein, zwei Mal bei der Nationalmannschaft getroffen und kenne ihn selbst noch gut aus den Duellen mit Frankfurt. Für Danilo wäre es natürlich bitter, wenn er nicht spielen und sich auch nicht mit seinem Ex-Teamkollegen und Freund batteln kann. Für Voigtmann ist es sicher immer schön, zurück nach Deutschland in seine Heimat zu kommen. Mal schauen, ob wir ihm das diesmal ein wenig verderben können.