Im Ring haben Sie ihm gehörig zugesetzt.

Ja, aber mir war klar, dass ich diese Legende in den USA ausknocken müsste, um den Titel zu holen. Ich hatte aber nie echte Knockout-Power, daher war ich zwar traurig, aber nicht überrascht, dass die Punktrichter Foreman den Sieg gaben.

Entschuldigung nach Skandal-Urteil 24 Jahre später

Vor Kurzem hat sich der Box-Verband IBF für das Skandal-Urteil entschuldigt und Ihnen den WM-Gürtel überreicht.

Geil, oder? Das hat mich schon sehr gefreut, am geilsten wäre gewesen, wenn George ihn mir überreicht hätte, aber auch so war es grandios. 24 Jahre zu spät, aber immerhin.

Jetzt können Sie sich eigentlich nicht mehr mit dem Titel "beliebtester Verlierer Deutschlands" schmücken.

Nene, den gebe ich nicht wieder her. Der Titel bedeutet mir sehr viel. (lacht)

Sie erhielten auch den WM-Gürtel von Ihrem Kampf im Dezember 1995 gegen Frans Botha, den Sie zwar verloren haben, bei dem aber zwei Wochen später der Befund kam, dass Botha gedopt war.

Der Fight war viel schmerzhafter als der gegen Foreman. Es war alles angerichtet in Stuttgart. Gefühlt hätte ich nur die zwölf Runden überstehen müssen, dann wäre ich der zweite Schwergewichtsweltmeister nach Max Schmeling gewesen. Dann wurde mir nach vier Runden gesagt, die Punktrichter hätten alle Durchgänge an Botha gegeben. Da bin ich verkrampft, habe verloren. Das war so deprimierend. Ich war von einer Minute zur anderen völlig allein. Vorher gab es eine Armee an Schulterklopfern, dann waren sie alle weg, auch mein Promoter Wilfried Sauerland. Ich saß am nächsten Morgen allein da, der bestellte Hubschrauber kam nicht. Viele Tränen sind bei mir geflossen. Alle hatten sich abgewendet. Zwei Wochen später, als feststand, dass Botha gedopt hatte, waren alle wieder da. Aber ich war anders. Dieser Kampf war die schmerzhafteste Erfahrung überhaupt, aber sie war für mein Leben die lehrreichste – und damit auch die beste.

