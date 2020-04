Ein Kampf, der auch Ihr Leben versilbert hat.

Sicher, ja. Schade, dass wir die Goldene Hochzeit wohl nicht schaffen, George ist ja schon 71, dann wäre er 96 und bis dahin bin ich wahrscheinlich selber in der Kiste. Schade, sonst hätten wir es vergolden können. Aber Spaß beiseite, natürlich hat mir dieser Kampf die Türen geöffnet, ich habe für damalige Verhältnisse gutes Geld erhalten, 500.000 D-Mark. Alles, was danach kam, wäre ohne diesen Kampf nie passiert. Aber man muss dazu sagen, nicht der Fight an sich hat mein Leben verändert, sondern der Verlauf des Kampfes, dass ich gegen eine Ring-Legende den besten Kampf meines Lebens gemacht habe. Denn der Fight war ja ein Risiko. Wäre ich in der ersten Runde peinlich ausgeknockt worden – wie ja fast jeder erwartet hat –, wäre meine Karriere kaputt gewesen. Wenn es so gekommen wäre, hätte ich wohl die Karriere beendet, wäre wieder normal arbeiten gegangen. Vor dem Kampf kam ja der Promoter Bob Arum in die Kabine und fragte mich, ob ich zumindest drei Runden durchhalten würde, damit die Fans nicht wütend werden. Da rutscht das Herz nochmal in die Hose.