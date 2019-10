Es gibt viel Kritik an den klimatischen Bedingungen bei der WM in Katar.

Für die Sprinter sind die Temperaturen ideal. Das ist eine superschnelle Bahn, Tartan. Alle Athleten zu meiner Zeit wären gerne mal auf so was gelaufen und nicht auf Asche. Man kann das gar nicht mehr vergleichen.

Traurig ist auch die Kulisse und Stimmung im Stadion.

Was erwarten Sie? Ich weiß gar nicht, ob die in Katar vorher wirklich wussten, was Leichtathletik ist, bevor sie die WM erhalten haben. Solche Großereignisse müssen an Orten stattfinden, an denen die Leichtathletik einen echten Stellenwert hat. Bei dieser WM ist die Arean fast leer. Ob da 1000 Leute klatschen, hört doch eh keiner. Mit Stimmung hat das nichts zu tun. Da hat sich irgendjemand mal wieder die Taschen richtig vollgemacht, anders kann man nicht erklären, dass eine WM dort ausgetragen wird. Aber mit all diesen Problemen müssen sich jetzt andere herumärgern. Ich habe es vorher gesagt: Ich bin 82, gehe auf die 100 zu. Ich werde hier nichts mehr verändern. Ich hätte früher gerne geholfen, aber man hat mich nie gefragt. Jetzt schaue ich mir nur noch an, was daraus geworden ist.

