Inwiefern?

Zum einen fragen Krankenhäuser und Gesundheitsämter regelmäßig bei uns an, ob wir Intensivpatienten aus der stationären Versorgung in die ambulante Pflege übernehmen können, damit die Krankenhäuser Intensivbetten für Corona-Fälle freihalten können. Zum anderen hängt es entscheidend von uns ab, dass ambulant versorgte Intensivpatienten nicht in die Krankenhäuser eingeliefert werden müssen und dort Beatmungsplätze auf den Intensivstationen belegen.

Sie können also die Intensivstationen entlasten?

Wir können nicht nur entlasten, wir tun es schon. Das ist ja Teil unserer Aufgabe.

Was erhoffen Sie sich von staatlicher Seite?

Im vergangenen Jahr gab es Bestrebungen, die ambulante Intensivpflege durch ein Gesetz namens IPREG (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz) so zu regulieren, dass die Versorgung zu Hause für Tausende von Beatmungspatienten infrage gestellt wird. Diesen Menschen droht, künftig in einem Heim leben zu müssen. Die Ironie des Schicksals will es, dass sich genau dieser Bereich als ein wichtiger Puffer für die stationäre Versorgung in den Krankenhäusern erweist. Ich wünsche mir, dass die Politiker jetzt wahrnehmen, welchen Beitrag wir Tag für Tag für die Sicherheit und die Stabilität unseres Gesundheitswesens leisten.

