Kronthaler: "Es hat ein Mann gefehlt, der in der Wirtschaft vernetzt war"

War das länderübergreifende Projekt mit zwei Standorten in Innsbruck und Unterhaching von Haus aus zum Scheitern verurteilt?

Ich sage nach wie vor: Das Konzept und die Idee dahinter sind perfekt, das war sogar beispielgebend. Aber mir hat auch ein starker Partner in Deutschland gefehlt, ich hätte ein Pendant gebraucht, einen Unternehmer, der in der Wirtschaft verankert ist und Sponsoren in Bayern gewinnen kann. Wir hätten mindestens 300.000 Euro zusätzlich von Sponsoren aus Bayern gebraucht, dann hätte ich das Projekt weitergeführt.