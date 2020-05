Gerade jetzt wäre diese medizinische Ausbildung so dringend wie nie zuvor. Der Start musste aber verschoben werden – auf ungewisse Zeit.

Ja, leider. Aber die Situation ist auch eine Bestätigung dafür, was wir beobachtet haben: Das Projekt ist notwendig. Natürlich ist es bitter und wäre schöner, wenn es ein Jahr vorher gestartet wäre. Der neue Beginn hängt davon ab, wann sich die Situation vor Ort ändert und zum Beispiel die Schulen wieder öffnen.

Wie gehen die Menschen in Nepal mit der Corona-Krise um?

Nepali sind grundsätzlich sehr krisenerprobt. Die haben schon viel durchgemacht – von Bürgerkriegen bis Erdbeben. Dennoch läuft vieles chaotisch und ineffizient. Das Gesundheitssystem ist fragil. Dazu kommt: Der Lockdown ist extrem hart und wurde von heute auf morgen umgesetzt. Die Menschen hatten gar keine Zeit, sich vorzubereiten. Langsam wird es wirklich ernst. Sie sind seit zwei Monaten im Lockdown, der bis zum 2. Juni verlängert wurde. Und der ist nicht mit Deutschland vergleichbar.

Inwiefern?

In Nepal dürfen die Menschen lediglich zum Einkaufen nach draußen. Ganz wenige Menschen dürfen arbeiten, Kathmandu wird immer wieder abgeriegelt, der internationale Flugverkehr ist ausgesetzt, der Tourismus fällt erstmal weg. Durch diese Maßnahmen werden bei vielen die finanziellen Mittel knapp. Was jetzt auch noch dazu kommt: Die Ernten sind teilweise auf den Feldern verrottet, weil die Bauern nicht arbeiten konnten oder durften.

Corona in Nepal: Defizit an Schutzkleidung und Beatmungsgeräten

Und medizinisch?

Erst gab es ein großes Defizit an Schutzkleidung. Menschen wurden teils nicht behandelt, weil das Personal Angst hatte, sich anzustecken. Manche haben Müllsäcke angezogen als Schutz. Auf der anderen Seite sind Menschen teilweise nicht ins Krankenhaus gegangen, weil sie ebenso Angst hatten, sich dort anzustecken. Auch Beatmungsgeräte gibt es in Nepal nur wenige. Der Bedarf an Schutzkleidung besteht weiterhin, weil jetzt die Corona-Fälle erst langsam steigen.

Wo liegen die Zahlen der Infizierten in Nepal momentan?

Offiziell bei 457 Infizierten. Die Testsituation ist natürlich eine andere als in Deutschland. Die Dunkelziffer wird deutlich höher sein.

Was können Sie und der Verein Long Yang momentan von daheim aus ausrichten?

Wir nutzen alle Kommunikationskanäle, die zur Verfügung stehen. Viel über Sprachnachrichten wegen der unterschiedlichen Zeitzonen. Zu der geplanten Ausbildung gibt es jetzt zweimal in der Woche ein Meeting mit den Koordinatorinnen, die die Ausbildung weiterplanen.

Sammeln Sie auch Spenden?

Ja. Wir haben spontan zwei Aktionen gestartet. Einerseits für Schutzkleidung. Das zweite war, dass wir Lebensmittelpakete geschnürt haben und an Leute, die wir durch unser Netzwerk vor Ort kennen, verteilt haben. Durch diese Krise merkt man wieder deutlich: Wir sitzen alle in einem Boot, haben eine Verantwortung. Es wird eine kontinuierliche Aufgabe sein, auf die Situation in anderen Ländern hinzuweisen.

Lesen Sie auch: Corona-Krise - Möglicherweise 86 Millionen Kinder mehr in Armut