AZ-Interview Adrenalinkick auf der Piste: "Die Männer fahren riskanter"

Darum reißen sich Frauen leichter das Kreuzband

Welche Verletzungen sind denn am häufigsten?

An der Schulter und am Knie. Am häufigsten ist der Kreuzbandriss. Diese Bänder sind dafür zuständig, dass das Knie gedreht und gebeugt werden kann. Zu einem Riss kommt es durch eine Kombination aus Knicken und Drehen – das heißt, ein Teil bleibt in gerader Position, der andere dreht entgegen.

Warum ist gerade die Stelle so anfällig?

Die heutigen Skischuhe sind sehr stabil, das Sprunggelenk ist darin wie in einem Gips und wird zu einer Einheit mit dem Ski. Das bedeutet, das nächste Gelenk, auf das die ganze Kraft bei einem Sturz weitergeleitet wird, ist das Knie.

Sind die Schwachstellen bei Männern und Frauen gleich oder gibt es Unterschiede?

Frauen verletzen sich tatsächlich leichter am Kreuzband – denn sie haben öfter eine X-Bein-Stellung und das macht sie dafür anfälliger. Wenn jemand automatisch nach außen knickt, dann bleibt man schneller hängen oder verkantet.

Und Männer?

Die erwischt es durchaus auch am Kreuzband – aber nur, weil sie risikoreicher fahren. Frauen fahren defensiver. Grundsätzlich muss man sagen, dass ein Kreuzbandriss zwar eine lästige Verletzung ist, weil es das Knie instabil macht. Aber die Betroffenen können es relativ schnell wieder belasten. Eine Operation ist nicht immer notwendig.

So schützen Sie sich effektiv beim Skifahren

Was ist langwieriger?

Neben einer Kopfverletzung wäre das ein Schienbeinbruch. Wenn ein Knochen bricht und zersplittert, ist Arthrose programmiert. Dazu kommt, dass man die Stelle sechs bis zwölf Wochen nicht belasten darf. Das ist schon bitter.

Welche Ausrüstung braucht man unbedingt?

Einen Helm! Er ist zwar offiziell nicht verpflichtend, aber unbedingt notwendig. Auch Rückenprotektoren können nützlich sein. Bandagen fürs Knie bringen nichts. Beim Verkanten aus vollem Schuss heraus wirken enorme Kräfte auf das Knie – da schützt auch eine Bandage nicht.

Immer wieder hört und liest man von Sportlern, die abseits von ausgewiesenen Pisten fahren. Was sagen Sie dazu?

Lebensmüde! Nicht mal die Einheimischen und Bergführer können den Schnee immer hundertprozentig einschätzen. Ich habe mal einen Lawinen-Kurs gemacht. Da wurde uns ein Schneeprofil von oben bis unten gezeigt. Sogar innerhalb eines Hanges kann sich das Schneeprofil drei Mal ändern. Man muss zusätzlich den Untergrund und die Beschaffung kennen, um ganz sicher zu sein. Für Leute, die gerne abseits fahren, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man fährt mit einem Skilehrer, der das ganze Jahr über in der Region ist. Oder man fährt Touren- und Routenabfahrten, die abgesteckt sind, die aber nicht planiert werden.

Was es alles auf der Piste zu beachten gibt, erfahren Sie in unserem ausführlichen Service-Artikel!