AZ-Interview Adelinde Knorr, die Showdesignerin und ihre Models

Und ihr Mann fotografiert?

Ja, er fotografiert – aber nur backstage. Ich finde es total schön, was hinter der Bühne an Momenten passiert, auch an Freude und Spaß. Und diese Momente fängt mein Mann mit der Kamera ein.

Wie bereiten Sie sich auf eine Show vor?

Als Erstes findet ein Gespräch mit dem Kunden statt. Erstmal muss ich wissen, was will der Kunde. Was erwartet er sich, wie die Show aussehen soll. Wenn ich ein Gefühl dafür bekommen habe, fange ich an, über Musik und Models nachzudenken und natürlich auch über das Setting. Das eine ergibt das andere. Wenn ich beispielsweise kommerziellere Musik bei einer Show verwende, will ich nicht so androgyne Mädchen haben. Dazwischen sind Absprachen mit dem Kunden immer ganz wichtig. Schlimm wäre es, du machst die Generalprobe und der Kunde sagt dir dann, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber das ist noch nie passiert.

Wie suchen Sie Musik für eine Show aus?

Wenn ich weiß, in welche Richtung die Show gehen soll, weiß ich, wie die Musik werden muss. Ist es eine kommerzielle Show, habe ich überhaupt kein Problem damit, die Charts durchzuhören. Wenn ich dagegen eine Show eines jungen Designers habe, suche ich eher avantgardistischere Musik, wie etwa elektronische Musik mit harten Beats. Ich schaue mir auch durchaus Designershows an, um Titel zu suchen, die mir gefallen und die zur Stimmung der Show passen könnten. Aber dazu braucht man Zeit. Manchmal, wenn ich keine Meetings habe, sitze ich im Büro und kümmere mich nur um die Musik. Das liebe ich. Sie sind auch für Unternehmen wie Escada, Puma oder Marc Cain tätig.

Wie schaffen Sie es, dass jede Show ihren eigenen Charakter bekommt?

Ich versuche, immer wieder herauszuarbeiten, was sagt das Produkt aus, was soll auf der Bühne passieren. Wenn man immer wieder den gleichen Kunden mit einem ähnlichen Style hat, ist es wichtig, dass man sich erneuert. Da muss ein neues Setting her, neue Ideen, ein neuer Look.

Was macht für Sie eine gute Show aus?

Perfektion. Wenn alles stimmt. Wenn man das Gefühl hat, die Mädchen gehen auf den Punkt zur Musik auf den Laufsteg, das Licht setzt ein, wenn sie nach vorne gehen, das Video wird oben abgespielt, die Musik wird immer größer und lauter und wenn man das Gefühl bekommt, es wird alles wirklich eins, dann ist es eine tolle Show!

Wie wichtig ist das Timing?

Timing ist alles. Ich stehe immer mit meiner Stoppuhr direkt hinter der Bühne und passe darauf auf, dass die Mädchen und Jungs ihren Einsatz nicht verpassen. Backstage ist es immer laut und man wird leicht abgelenkt. Aber mit der Stoppuhr weiß ich: Ok, nach 45 Sekunden muss das nächste Mädchen raus.

Bei den Shows für die "Schöne Münchnerin" haben Sie es oft mit wenig erfahrenen Models zu tun. Ist das eine besondere Herausforderung?

Ja. Ich coache die Mädchen, erzähle Ihnen, worauf sie achten müssen. Ich habe die Erfahrung gemacht, fast jedes Mädchen kann laufen lernen. Also bis zu einem gewissen Grad. Mir ist es aber auch sehr wichtig, dass die Mädchen Spaß haben, auch wenn sie eventuell nicht weiter kommen, sollen sie sich als Model fühlen. Es sollte eine tolle Erfahrung für die Mädchen sein. Für ein Model ist es essenziell, auf verschiedene Arten laufen zu können. Zum einen ganz normal mit High Heels, dann exaltiert oder genauso auch ganz cool. Der Gang kommt aber wiederum auf den Designer an.

Macht diese Wandlungsfähigkeit ein gutes Modell aus?

Wenn ein Designer bei seiner Show eine Frühjahr/Sommer Kollektion mit vielen Rüschenkleidern, Volants und Farben zeigt, kann es schon sein, dass ich zum Finale alle Mädchen hüpfend und springend raus laufenlasse. Auch das muss ein Mädchen können.

Wie behalten Sie bei aufwendigen Shows den Überblick?

Das geht nur mit einem gut eingespielten Team. So kümmert sich meine Tochter um die Organisation und Koordination während der Show.

Woher kommen die Inspirationen für Ihre Shows?

Die Ideen hole ich mir aus Musikstücken, Filmen und Musikvideos, aber auch aus meiner Dozententätigkeit für die Meisterschule für Mode. Diese jungen Leute haben so viele Einfälle, die ich als Inspiration nutzen kann, aber auch die vielen Shows, die ich mache, geben immer wieder neue Impulse. Die Idee, die ich für eine Show habe und dort vielleicht nicht umsetzen kann, nutze ich dann für eine andere. Ich versuche, jede Show einzigartig zu gestalten.

Sie sind in der ganzen Welt unterwegs. Wie sehen Sie München als Modestadt?

Ich würde mir wünschen, dass München zur Modestadt wird, was sie gerade nicht ist. Die Modestadt in Deutschland ist nun mal Berlin mit der Fashion Week. Mit den ganzen, an die Fashion Week angelehnten Messen ist diese Woche die wichtigste Orderzeit in Deutschland – früher war es Düsseldorf, ganz früher München.

Was würden Sie sich für München wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass die hier ansässigen Modefirmen durchstarten.

Wenn Sie wie heute eine Show für die Meisterschule für Mode machen, an der sie auch unterrichten, ist das ein Heimspiel?

Ein bisschen schon. Es ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Schülern. Wir entwickeln das ganze Jahr zusammen eine Kollektion, aber auch die Choreographie, die Fotos für die Plakate und die Videos, die vor den Shows laufen. Auch wie man sich Models sucht, mit Agenturen arbeitet oder sich um Haare und Make-up kümmert, versuche ich, den angehenden Modedesignern zu vermitteln.

Was gefällt Ihnen an ihrem Job besonders?

Es ist jedes Mal etwas Neues, jedes Mal eine Herausforderung.