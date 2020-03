Die Verantwortlichen aller Vereine der 1. und 2. Bundesliga kamen am Montag in der DFL-Zentrale in Frankfurt zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise zu beraten. Dabei haben sich die Vertreter der 36 Profi-Klubs dazu entschieden, auch den 27. Spieltag vorerst abzusagen. Damit wird der Spielbetrieb mindestens bis zum 3. April ausgesetzt. Über das weitere Vorgehen wird in einer weiteren Mitgliederversammlung am 30. März abgestimmt.