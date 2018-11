Jetzt geht die Grippesaison ja wieder los. Was raten Sie Frauen, die einen leidenden Partner zuhause haben?

Manche Männer sollen tatsächlich schon mit dem freien Zugang zur Fernbedienung geheilt worden sein (lacht). Wenn es wirklich – in Anführungszeichen – nur eine Männergrippe ist, reagieren Männer natürlich gut auf jegliche Form der Zuwendung. Alles, was in Teeform gereicht wird oder nach Medizin schmeckt, ist ihnen hingegen eher suspekt.