Außerdem sei die Publikation vom April im medizinischen Sinne sehr alt. "Seitdem ist nicht viel passiert. Wäre tatsächlich etwas dran, hätte man mehr davon gehört."

Was sich der Mediziner vorstellen kann: dass es einen Zusammenhang mit den Lebensverhältnissen der Imker geben könnte. Denn viele von ihnen leben in abgeschiedenen, ländlichen Gegenden. "Covid-19 verbreitet sich stärker dort, wo sich viele Menschen in engen Räumen aufhalten. Das haben Imker meist nicht." Auch eine naturbewusste Ernährung spiele mit rein. Der Facharzt könne sich vorstellen, dass sich Imker zwar auch infizieren, der Krankheitsverlauf bei ihnen aber aufgrund ihres Lebensstils nicht so gravierend ist.

Beweisen könne man die Behauptungen der chinesischen Studie nur, indem man eine Kontrollgruppenstudie durchführt. Die Verfasser der Publikation schlagen Tierversuche an Affen vor.

Imker kommen mit Gift der Bienen besser zurecht

Wie alle Imker wird Johannes Selmansberger regelmäßig von seinen Bienen gestochen. Er arbeitet ohne Gesichtsschutz und Handschuhe. "Eine Wabe ziehen geht mit Handschuhen nicht gut." Den Imkeranzug trägt er nur, um seine Kleidung zu schützen. "Beim Honigernten quetscht man schon mal eine Biene." Und dann sticht sie zu.

Imker kämen mit dem Bienengift besser zurecht, weil sie daran gewöhnt sind. "Mein Körper reagiert nicht mehr auf das Gift", sagt Selmansberger. Der Hauptbestandteil des Giftes ist Melittin. Dieser Stoff wirkt entzündungshemmend.

Auf das Bienengift kann der Körper laut Selmansberger unterschiedlich reagieren. Ein dicker Arm etwa ist eine allergische Reaktion, aber noch kein allergischer Schock, bei dem der Kreislauf kollabiert. Zum Arzt gehen sollte man, wenn man nach einem Bienenstich rote Flecken bekommt, einem schwindlig oder übel wird. In Deutschland sterben jährlich rund 20 Menschen an einem allergischen Schock, ausgelöst durch Bienenstiche. Damit ist also nicht zu spaßen. Deshalb sollte man es nicht darauf anlegen, gestochen zu werden.

