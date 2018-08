AZ-Gewinnspiel "The Charles Hotel"-Sommer: Kochen mit dem Küchenchef

Falls Sie sich einfach nur bekochen lassen wollen und ansonsten entspannen und genießen, dann haben wir nächste Woche den perfekten Gewinn für Sie. Machen Sie einfach mal Urlaub in der eigenen Stadt – das Rocco Forte The Charles Hotel und Sophia’s Restaurant & Bar laden Sie zu einer Übernachtung für zwei in der Suite inklusive Dinner ein!

Oder schauen Sie auch gerne einfach so im Sophia’s Restaurant & Bar vorbei und genießen das aktuelle Sommer-Menü des Küchenchefs:

"Salade Niçoise" – Thunfischtatar, Bohnen, Kartoffeln & Wachtelei l Herbal Sour – Rosmarin, Thymian, Limette, Zucker, Soda

~

Lasagnette von Waldpilzen, Sellerie & Trüffel

Celery Smash – Sellerie, Apfel, Limette

~

Kalbsfilet, Erbsencrème, bunte Karotten & Estragon

The Orange Sailor – Karotte, Zitrone, Fever-Tree Mediterranean Tonic Water

~

Pfirsich, Banane & Petersilie

Persian Ice Tea – Pfirsich, Verjus, Earl Grey Tee

Jetzt mitmachen & gewinnen

Um den The Charles Hotel-Sommerpreis der Woche, einen Kochkurs für zwei Personen bei Michael Hüsken, zu gewinnen, schreiben Sie bitte das Stichwort "The Charles Hotel Kochkurs" per E-Mail an marketing@az- muenchen.de oder rufen Sie an (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher): 0137 842 01 67. Sprechen Sie bitte deutlich das Stichwort auf Band – und dazu bitte Name, Adresse, Telefon/Mobilnummer sowie Ihre E-Mail. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist der 26. August, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Kochkurs und das Drei-Gänge-Dinner für zwei findet am 28. August um 18 Uhr statt.

Mitarbeiter des The Charles Hotels und der Abendzeitung sowie jeweils deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Abendzeitung und das Rocco Forte The Charles Hotel wünschen viel Glück!

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht.

