München - Am Mittwoch, 13. März, kommt es zum großen Königsklassen-Kracher in der Allianz Arena: Der FC Bayern München empfängt um 21 Uhr den FC Liverpool zum Rückspiel. Wer zieht nach dem 0:0 in England ins Viertelfinale ein? Procter & Gamble verlost im Rahmen der Aktion #FamilienChancen mit der AZ 1x2 VIP-Tickets für die Partie.