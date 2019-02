München - Der FC Bayern kämpft um den Anschluss an Tabellenführer Borussia Dortmund – und der FC Schalke 04 um einen Platz im Mittelfeld. Am Samstag, 9. Februar, kommt es um 18.30 Uhr in der Allianz Arena zum direkten Duell. Kann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nach der Pleite in Leverkusen den nächsten Heimsieg einfahren?