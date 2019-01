München - Der FC Bayern will an Tabellenführer Borussia Dortmund dranbleiben – der VfB Stuttgart kämpft gegen den drohenden Abstieg: Am Sonntag, 27. Januar, kommt es um 15.30 Uhr in der Allianz Arena zum direkten Duell zwischen den Münchnern und den Schwaben. Holt das Team von Trainer Niko Kovac den siebten Sieg in Serie in der Liga?