München - Endspurt vor der Winterpause! Der FC Bayern erwartet am Mittwoch (Spielbeginn: 20.30 Uhr) RB Leipzig zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Können die Bayern in der Allianz Arena den vierten Ligasieg in Folge nachlegen und den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund möglicherweise verkürzen?