München - Fährt der FC Bayern in der Bundesliga nach dem Remis gegen den FC Augsburg (1:1) und der Niederlage gegen Hertha BSC Berlin (0:2) wieder einen Sieg ein? Am Samstag, 6. Oktober, kommt es in der Allianz Arena zum Klassiker: Borussia Mönchengladbach tritt bei den Bayern an (18.30 Uhr).