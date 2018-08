München - Start in die neue Saison! Meister FC Bayern hat es unter Neu-Trainer Niko Kovac gleich mit 1899 Hoffenheim zu tun. Die Partie am Freitag (20.30 Uhr) in der Allianz Arena gegen den Dritten der Vorsaison ist eine echte Standortbestimmung für die Bayern, die sich im Pokal bei Drochtersen/Assel (1:0) überraschend schwer getan haben.