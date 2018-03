Nach dem ersten Einzug in ein Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs der Klubgeschichte wollen die Basketballer des FC Bayern mehr. Gegen Darussafaka Istanbul geht es jetzt um die Finalteilnahme im Eurocup. Spiel eins der Best-of-three-Serie findet heute Abend (18:45 Uhr) in der Türkei statt. Das zweite Duell, dass die Serie bereits entscheiden kann, gibt’s dann am Freitag im Audi Dome (Spielbeginn: 20 Uhr).