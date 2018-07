AZ-Gespräch "Ich würde nichts anderes machen wollen" - Eine Sanitäterin erzählt

Eine Viertelstunde später war das Baby auch schon auf der Welt. Mutter und Kind waren wohl auf und gesund. Hier konnten wir wirklich helfen und ich hielt quasi das Ergebnis meiner Arbeit danach noch auf dem Arm.



Das klingt nach einem bewegenden Moment. Wollen Sie auch noch von einer negativen Erfahrung erzählen?



Unsere Devise ist, nichts mit nach Hause zu nehmen. Man sollte die Erfahrungen am besten mit der Uniform ablegen. Aber es gibt selbstverständlich Einsätze, an denen man zu knabbern hat. Vor einigen Jahren ist ein Jugendlicher mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Als wir am Unfallort ankamen, konnten wir nichts mehr tun. Wenige Minuten später trafen die Eltern der Jungen ein und wir konnten nur noch die Nachricht überbringen, dass ihr Sohn gestorben ist. Die beiden brachen vor Ort zusammen und schrien. Wir sind auch immer als Seelsorger unterwegs, aber in diesem Fall hat mich dieses Schicksal sehr bewegt. Es hilft immer, mit den Kollegen zu sprechen. Gott sei Dank sind solche schlimmen Unfälle aber nicht die Regel. Oft erleben wir auch einfach nur Skurriles.



Zum Beispiel?