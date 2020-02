Wir fordern daher, dass schon 30 Jahre reichen, damit die Grundrente ausgezahlt wird. Außerdem sind Zeiten der Erwerbsminderung anzurechnen. Für mich ist klar: Die Grundrente ist eine erste Stellschraube, an der jetzt gedreht wurde. Wir müssen aber noch an weiteren Schrauben drehen. Leider wird es auch in Zukunft Rentnerinnen und Rentner geben, die zum Sozialamt gehen müssen. Heute wäre ein noch besserer Tag, wenn es die Grundrente nicht bräuchte.