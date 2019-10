AZ-Freizeitkicker Ein Sieg zum Niederknien

Sein Name ist Schneider. Stefan Schneider! Ja, genau der – der Stadionsprecher des TSV 1860 und des EHC Red Bull München. Der Mann, ohne den der AZ-Pokal der Freizeitkicker im Rahmen der Royal Bavarian Liga (RBL) undenkbar wäre. Er kommentiert nicht nur seit vielen Jahren in unnachahmlicher Manier. Er leistet – wie auch ansonsten in seiner beruflichen Karriere – viel mehr, auf dem Platz und weit darüber hinaus. So trug Stefan Schneider mit Rat und Tat dazu bei, dass beim Finale des AZ-Pokals im Stadion des ESV München in Laim alles wie am Schnürchen lief.