2012 war ich zum letzten Mal hier im Grünwalder, saß fotografierend ganz nah vor einer 225 Kilo schweren, entschärften Fliegerbombe. Ein dpa-Fotograf hielt damals die Szene fest, und als das Foto veröffentlicht wurde, schimpfte mich eine Bekannte, wie man wohl so leichtsinnig sein und sich so nah an eine so große Bombe setzen kann. Aber – fünf Meter weiter weg wäre es bestimmt auch nicht sicherer gewesen.