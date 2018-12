AZ-Fotograf unterwegs Weihnachten in München: Gschichten vom Kripperl

Man sagt ja, schnitzen kann so schwer nicht sein, denn die Figur ist ja bereits drin im Holz und man muss nur alles wegschnitzen, was zu viel ist. Aber so einfach ist es sicher nicht.

In diesem Jahr habe ich einige der Münchner Christkindlmärkte besucht und auch den einen oder anderen Glühwein probiert. Was – wie fast immer in den letzten Jahren – gefehlt hat, war der Schnee. Dicke Schneeflocken, Atem, den man sieht und dazu vielleicht einen Humpen heißen Met am Mittelaltermarkt am Wittelsbacher Platz. Trotzdem hat es Spaß gemacht, die unterschiedlichen Märkte zu durchstöbern und auch einige Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

In diesem Sinne ein schönes Fest!

Ihr Sigi Müller