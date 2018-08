Mission: Impossible - Fallout: Bester Teil der Agentenreihe

Seinen Höhepunkt erreicht Cruise nun mit "Mission: Impossible - Fallout", dem nunmehr sechsten und besten Teil der halsbrecherischen Agentenreihe. In seiner Paraderolle als Spezialagent Ethan Hunt wagt Cruise mal eben so einen Halo-Jump aus 7,6 Kilometer Höhe, protzt in TV-Shows, dass er ihn über 100 Mal wiederholen musste, bis alles im Kasten war; mit dem Motorrad brettert er im Gegenverkehr später die Champs-Élysées herunter - ohne Helm versteht sich; und in London hüpft der Hasardeur dann von Dach zu Dach, bis ihm beim Dreh der Knöchel bricht und das Budget auf über 180 Millionen Dollar anwächst.