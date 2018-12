AZ-Filmkritik "Der Junge muss an die frische Luft": Humor ist, wenn man trotdem lacht

"Woher nimmt der Kerl das?" haben sich Fans und Feuilletonisten immer wieder gefragt. In seinem zweiten Buch "Der Junge muss an die frische Luft" ging Kerkeling selbst dieser Frage nach und versuchte zu erklären, wie er zu dem wurde, der er heute ist. Eingebettet in anekdotischen Erinnerungen an eine Kindheit im Ruhrpott der 70er schrieb sich Kerkeling ein Trauma von der Seele. Gerade einmal acht Jahre alt war er, als sich seine depressive Mutter das Leben nahm, was der Junge miterleben musste.