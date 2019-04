Wieviel bist du bereit ganz persönlich zu opfern, um einem höheren (Superhelden-)Zweck zu dienen? Diese Frage geistert – in all ihrem Pathos – durch 22 Marvel-Comic-Verfilmungen, die seit 2008 unter der Ägide von Studioboss Kevin Feige entstanden sind. Nie aber stand das Märtyrertum mehr im Zentrum als in "Avengers: Endgame", dem vorläufigen Höhepunkt der Marvel-Reihe. Der Blockbuster, dem zugetraut wird, den Einspiel-Rekord von "Avatar" zu brechen, schließt unmittelbar an "Avengers: Infinity War" an.