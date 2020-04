"Die Welt geht nicht unter, wenn es mit Gold nicht klappen sollte"

Nach Tokio. 2021. Da sollen die Spiele dann stattfinden, falls das Virus nicht seine Weltherrschaft weiter gnadenlos ausübt. Radsport-Ikone Teuber ist dann ein Jahr älter – 53. Er ist in einem Alter, in dem man sehr schnell, sehr plötzlich sehr alt werden kann. "Ich bin zum Glück in einer Ausdauersportart tätig", sagt Teuber, "da ist das Alter kein so entscheidender Faktor, meine Werte sind über die Jahre in manchen Bereichen sogar besser geworden. Aber natürlich macht es das Ganze nicht leichter. Ich will Gold in Tokio gewinnen. Aber die Welt geht davon nicht unter, wenn es nicht klappen sollte. Die Konkurrenz wird immer stärker, aber der alte Mann kann immer noch sehr gut mithalten. Ich plane jetzt halt für 2021."