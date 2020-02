Wie ist er mit der Krebs-Diagnose umgegangen?

Bemerkenswert stark. Der Sepp war immer ein extrem lebensfroher Mensch, voller Optimismus und Hoffnung, das habe ich an ihm bewundert und geliebt. Er hat nie gejammert oder mit dem Schicksal gehadert. Er hat es angenommen und das Beste daraus gemacht. Er hat es wunderbar gemeistert.

Birgit Muth: So dachte Joseph Vilsmaier über den Tod

Sicher auch dank Ihnen.

Ich wusste, dass er es liebt, Filme zu machen, dass er dann glücklich ist. Also habe ich ihn unterstützt, so gut es ging.

Haben Sie mit ihm über den Tod gesprochen?

Ja, es gab oft Momente, wo wir darüber sprachen, über Werte, die uns wichtig sind – und was am Schluss bleibt. Aber noch lieber hat er trotzdem über das Leben geredet und die Zukunft. Er konnte den Tod wunderbar zur Seite schieben, weil er das Leben und die Menschen so sehr geliebt hat.

Hat er einen letzten Wunsch geäußert?

Beerdigung und Trauerfeier waren nicht so seine Themen. Er wollte nicht groß verabschiedet werden, weil die Filme ja sein Vermächtnis sind. Einmal sagte er mir, dass er sich wünschen würde, dass seine Asche über dem Meer verstreut wird.

Am Dienstagnachmittag ist er friedlich daheim eingeschlafen – ist das für Sie ein Trost?

Ja, ins Krankenhaus wollte der Sepp auf keinen Fall. Und er wollte auch keine Schmerzen erleiden müssen. Seine letzten Worte waren: "Jetzt reicht's mir." Er hat es selbst beschlossen und für sich entschieden, dass er jetzt gehen wollte. Sepp ist stolz, erhaben und selbstbestimmt gestorben – und das ist trotz aller Traurigkeit ein Trost für mich. Außerdem bin ich dankbar, dass sich seine drei Töchter zum Schluss so toll um ihn gekümmert haben.

Birgit Muth über ihre zehn Jahre mit Joseph Vilsmaier

Als Sie sich in Sepp verliebt haben, mussten Sie sich da den Platz zwischen drei Töchtern und einer toten Ehefrau (Vilsmaiers Frau Dana Vávrová starb 2009 mit nur 41 Jahren, Anm. d. Red.) erkämpfen?

Ich wollte mir keinen Platz erkämpfen müssen. Ich wusste, dass ihm seine Töchter immer wichtig sein werden – und seine Ehefrau. Sepp sagte mir: "Ich liebe dich." Das hat mir gereicht, es war genug. Mehr musste ich nicht wissen. Aber sicherlich war die Konstellation für alle Beteiligten auch mal schwierig.

Sie haben seinen Heiratsantrag abgelehnt – warum?

Als Sepp mich fragte, ob ich ihn heiraten möchte, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Aber ich wollte niemanden kränken. Er hat es, wie so oft, mit Humor genommen und gerne mit einen Augenzwinkern gesagt: "Die Birgit ist ja eine Studierte, ich bin ihr nicht gut genug, deshalb will sie mich nicht heiraten." Für unser Glück brauchten wir keinen Trauschein.

Wie waren die zehn Jahre mit Sepp Vilsmaier?

Unvergesslich, turbulent, liebevoll und amüsant. Wir haben viel erlebt, haben uns toll ergänzt, konnten über so vieles reden, diskutieren und lachen. Auf den ersten Blick waren wir sehr unterschiedlich: Er war irre spontan, herzlich, gesellig, brauchte aber auch mal seine Ruhe und wollte dann seine geliebten Tierdokus anschauen. Dank ihm weiß ich heute so ziemlich alles über so ziemlich jedes Tier. Ich neige oft zum Nachdenken, gehe auch mal rational an Themen ran. Wir haben uns da perfekt ausgeglichen.

Birgit Muth: "Sepp hat mich verzaubert"

Als er damals vor knapp zehn Jahren mit einem Rosenstrauß am Münchner Flughafen stand, um Sie zu erobern – was war Ihre erste Reaktion?

Das war wirklich wie eine Filmszene. Sepp hatte mich zuvor eines Abends in größerer Runde gesehen und offenbar ganz interessant gefunden. Also begann er zu recherchieren, wie für einen seiner Filme. Akribisch, bis ins kleinste Detail checkte er, wo ich arbeite – ich drehte damals für den BR eine Dokumentation in Japan – und wann ich zurückkomme und in München lande.

Und da stand er dann plötzlich mit einem Strauß Rosen. Und wie reagierten Sie?

Ich war zunächst etwas zögerlich. Aber seinem Charme erliegt irgendwann jeder Mensch – und so ging es mir dann auch sehr schnell. Sepp hat mich mit seinem ganzen großartigen Wesen total verzaubert.

