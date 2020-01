Zwei Straßen, an denen Ärger schon jetzt vorgezeichnet ist, sind die Humboldtstraße zwischen Claude-Lorrain- und Pilgersheimer Straße sowie die Ohlmüllerstraße. Auf beiden Abschnitten sollen beidseitig die Parkplätze entfallen. In der Humboldtstraße wird unter anderem auch ein Getränkemarkt, der seine Kunden beliefert, betroffen sein. Auch in der Ohlmüllerstraße befinden sich viele kleinere Geschäfte, die beliefert werden müssen. Parkplätze – und somit auch Raum für Lieferfahrzeuge –, der für Radlstreifen wegfällt, waren schon in der Fraunhoferstraße ein Grund für Händler und Anwohner, auf die Barrikaden zu gehen.