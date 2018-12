München - In Frankfurt am Main stehen die Slogans der Miet-Aktivisten seit Jahren an jeder zweiten Straßenecke. "Stadt für alle", ist ihr Slogan. Gesprüht, auf Aufklebern verbreitet – und so überall in Frankfurt präsent. Die Leute treibt die Angst um, dass sich Alteingesessene, junge Familien, Studenten die Stadt nicht mehr leisten können.