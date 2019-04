"Ich bin mir sicher, dass der Kastner in der Hauptrunde Topscorer bei den Red Bulls geworden wäre. Die Entwicklung, die er genommen hat, ist der Wahnsinn. Mit seinem Können, dem, was er ins Spiel einbringt, ist er ein ganz wichtiger Spieler für München", sagte der frühere Eishockey-Goalie (286 DEL-Einsätze) und jetzige Magenta-Sport-Experte Patrick Ehelechner vor dem zweiten Spiel des EHC in der Halbfinale-Serie gegen die Augsburger Panther. Die erste Partie am Mittwoch hatte der EHC in einem 102 Minuten langen Eis-Krimi am Ende mit 2:1 in der dritten Verlängerung für sich entschieden.