...Erling Haaland: "In Dortmund hat dieser Spielertyp seit längerer Zeit gefehlt. Deshalb ist der BVB genau der richtige Karriereschritt für ihn. Der FC Bayern spielt ein System mit einem Mittelstürmer, und der heißt Robert Lewandowski. Haaland hätte sich dahinter anstellen müssen. In ein paar Jahren kann ich mir Haaland bei Bayern gut als Lewandowski-Nachfolger vorstellen. Aber England ist sicher auch interessant für ihn. Sein Vater Alf-Inge hat lange in der Premier League gespielt. Und wirtschaftlich sind die englischen Klubs natürlich sehr stark."