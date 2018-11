Thomas Käfer freut sich auf jeden Fall über seinen TV-Ausflug. Der AZ sagt er: "Es macht wahnsinnig viel Spaß – und ist der Realität gar nicht so fern. In Wahrheit kaufe ich überwiegend Gold ein, umso schöner ist es, dass das Spektrum im Fernsehen breiter ist." Was war das bisher skurrilste Angebot im TV? Er grinst. "Eine extrem spärlich bekleidete Erotikpuppe."