"Das greift zu kurz", sagt Pilsinger. "Wir brauchen eine Erweiterung, damit auch Eltern minderjähriger Kinder mit Behinderung davon profitieren."

Pilsinger: Mehr Rentenpunkte und Elternzeit für Eltern von behinderten Kindern

Konkret fordert er etwa höhere Rentenansprüche, also zusätzliche Rentenpunkte für Mütter und Väter, die ein behindertes Kind Zuhause betreuen. "Das wäre ein sichtbares Signal, dass der Staat und die Gesellschaft die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung wirklich ernst nehmen und anerkennen", sagt der Gesundheitspolitiker, der zudem als Hausarzt im Münchner Umland tätig ist.

Außerdem sollten Eltern eines behinderten Kindes Anspruch auf eine verlängerte Elternzeit von mindestens drei Jahren mit entsprechender Finanzierung haben.

In seinem Positionspapier zum Thema, das der AZ vorliegt, schlägt Pilsinger zudem vor: Pflegt ein Elternteil rund um die Uhr das behinderte Kind, solle ihm entweder die Erwerbsunfähigkeit anerkannt werden, oder er solle "eine Auszahlung von Pflegegeld in Höhe des Stundensatzes eines Pflegedienstes" erhalten. Die häusliche Betreuung würde so spürbar gestärkt und die vertrauensvolle Familienbindung für das Kind gefestigt.

Mediziner sollen besser zum Leben mit behinderten Kindern beraten können

Frauenfachärzte sollten in Zukunft nicht nur über neue Testmethoden informieren, sondern verstärkt auch über die Möglichkeiten, mit einem behinderten Kind zu leben, findet Pilsinger – also über Beratungs-, Förderungs- und Betreuungsangebote. Entsprechendes Wissen sollte den Medizinern bereits in der Ausbildung vermittelt werden.

Bei der Caritas rennt Pilsinger mit seiner Forderung, auch die Eltern minderjähriger behinderter Kinder per Gesetz zu entlasten, offene Türen ein. Der Verband hatte in seiner Stellungnahme zum Angehörigen-Entlastungsgesetz dasselbe gefordert. Es sei zu begrüßen, dass sich der CSU-Politiker hier als Mahner geriere, sagt Herbert Borucker vom Referat Behindertenhilfe. Man müsse sich darüber Gedanken machen, was man Eltern anbieten könne, die sich mit dieser schwierigen Situation konfrontiert sähen.

"Diese Menschen brauchen Unterstützung, um weiterhin ein halbwegs geordnetes Leben führen zu können", sagt auch Borucker. Wer sich zuhause um ein behindertes Kind kümmere, könne oft nicht regelmäßig arbeiten. "Da tauchen existenzielle Fragen auf." Fragen, mit denen sich viele Eltern bislang allein gelassen fühlen.

Lesen Sie hier den Kommentar zum Thema: Umgang mit Behinderung - gegen den Trend