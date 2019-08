AZ erklärt das Notfallkonzept Polizeiprotokoll: Das passiert, wenn eine Notfalltür am Flughafen geöffnet wird

Darum müssen immer alle Passagiere erneut durch den Check

Im konkreten Fall vom Dienstag hatte die Polizei den Spanier bereits nach einer Stunde ausfindig gemacht. Aber: Selbst wenn die Beamten den oder die Gesuchten schon nach wenigen Minuten fänden, müssen die Terminals geräumt werden. "Wenn jemand wirklich eine böse Absicht hat, kann er auch in kurzer Zeit etwas verstecken oder einem Unbeteiligten etwa in die Tasche stecken", so der Polizeisprecher. Deswegen müssen alle Passagiere noch einmal überprüft und die Gebäude durchsucht werden. So sehen es auch die EU-rechtlichen Vorgaben vor.