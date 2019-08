Das "grüne Gipfeltreffen" (so ein Journalist) vom Bodensee unterstrich einmal mehr den atemberaubenden Kurswechsel, den Söder als Ministerpräsident wie CSU-Chef in der Umwelt-, Klima- und Artenschutzpolitik vornimmt. Erster großer Schachzug war, sich an die Spitze der Artenschutzbewegung "Rettet die Bienen" zu setzen. Es folgten viele Maßnahmen: vom Bäumepflanzen bis zum Kampf gegen Plastiktüten. Den Klimaschutz will Söder in die Verfassung aufnehmen, in die bayerische wie in die deutsche.