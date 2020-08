Die Gewinnerin erhält einen Opel Corsa

Diese werden in den nächsten Wochen noch näher in der AZ vorgestellt – wie auch die zehn Finalistinnen, die die Jury am Ende wählte, das Team des Wettbewerbs "Schöne Münchnerin" und die Sponsoren. Etwa Juwelier Fridrich, der in diesem Jahr im hauseigenen Atelier ein kostbares Armband als Preis kreiert hat, oder das Autohaus Häusler, das den Hauptpreis bereitstellt, einen Opel Corsa.