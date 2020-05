Automatenaufsteller zoells.de und die AZ stellen Einweg- und Mehrweg-Masken bereit

Zusammen mit dem Automatenaufsteller zoells.de, ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen aus Nürnberg, hat die Abendzeitung diese Aktion ins Leben gerufen. "Als die AZ mit der Idee an uns herantrat, auch Mund- und Nasenmasken in den Fächern unserer Snackautomaten anzubieten, konnten wir bereits unser fertiges Konzept dazu und die ersten Warenmuster vorlegen", sagt Alexandra Zoells von zoells.de. Mittlerweile sind schon Automaten am Hauptbahnhof, am Pasinger Bahnhof und am Flughafen bestückt.