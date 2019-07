AZ-Aktion Mit trendigen E-Bikes von Radlbauer in den Sommer

Ökologisch, gesund und macht viel Spaß: Radeln liegt voll im Trend. Dank der neuen E-Bikes sind, auch wenn die Beine schon ein wenig müde werden, längere Touren kein Problem mehr. Und so war die Freude bei den drei Gewinnern des Abo-Gewinnspiels der Abendzeitung groß: In der Radlbauer-Filiale im Euroindustriepark nahmen sie ihre E-Bikes in Empfang.