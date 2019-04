AZ- Aktion Autowäsche gratis mit Radio Charivari

April, April, der weiß nicht was er will – Sonne, Regen, Wolken. Für wechselnde Wetterlagen ist der April bekannt – und für schmutzige Autos. Die Radiokollegen von Charivari hatten eine charmante Idee: Weg mit dem Dreck der Wintermonate! Her mit den Frühling! Charivari verhilft Ihnen zu einer kostenlosen Autowäsche.