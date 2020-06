Drehen unter Corona-Bedingungen

In Corona-Zeiten ist auch am Set alles ein bisschen anders geworden. Axel Prahl verrät ein paar Details zu den Dreharbeiten unter den neuen Vorzeichen. Eine Spaßbremse sei das nicht, im Gegenteil: "Wir haben uns alle tierisch gefreut, wieder zusammenzukommen und loszulegen. Auch, wenn man natürlich vorsichtig sein muss und eine Grundvorsicht jetzt mit zum Arbeiten gehört", so Prahl.