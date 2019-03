Axel Milberg im Einsatz "Tatort: Borowski und das Glück der Anderen": So wird der Kiel-Krimi

Doch auch darstellerische Mängel sind in diesem Film offenkundig. Besonders die stereotype Darstellung der einfältigen Verkäuferinnen führt zu Kopfschütteln: Schlecht geschminkt und in peinlichen Teenie-Klamotten tanzen sie in ihrer Raucherpause zu Helene Fischer. Jedes Klischee, das man nur finden kann, wird dabei bedient. Sei's drum: Den wie immer starken Axel Milberg bei der Arbeit zuzusehen, tröstet am Ende dann doch über so manchen Fehler hinweg - trotz manch pseudo-komödienhafter Elemente, die so gar nicht nach Kiel passen.